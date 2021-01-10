Esfender Korkmaz: Finansal piyasalar ekonomik düzeni bozdu

Finansal piyasalar Dünyayı kumar masası yaptılar. Dünyada ve Türkiye’de ekonomik düzeni bozdular.

1. Küreselleşme, spekülatif sermayenin bir projesidir. Spekülatörler tek kişiyle muhatap olsun diye birçok ülkede el altından dikta rejimleri destekledi. Dünya demokrasisi zarar gördü. İnsanlar yeni yeni uyanıyor.

Reklam

2. Spekülatif karlar, sanayi yatırımlarını engelledi. Özellikle bizde faizlerin yüksek ve TL’nin değerli olduğu dönemlerde fabrikalar kapandı, sanayiciler ithalata veya inşaata yöneldiler. Birçok sanayici fiziki yatırım yapmak yerine spekülatif kar ederim diye finansal yatırım araçlarına yöneldi. Şimdi durum değişti ama bu defa da yatırım ortamı kalmadı. Sanayisizleşme hızlandı.

3. Türkiye’ye spekülatif sıcak para girişi yüksek oldu. Sıcak para ani giriş ve çıkışları nedeniyle Dünyanın en kırılgan ülkesi olduk. Sıcak paranın olduğu ve kırılganlığın ve belirsizliğin yüksek olduğu ekonomilere ciddi yabancı yatırım sermayesi girmez. Bizde de böyle oldu. Bazı karlı şirketleri satın alan yabancı sermaye de şimdi demokrasi ve hukukta kayıplarımız nedeniyle geri çıkıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı