Esfender Korkmaz: Ekonomik iyileşme için hukuki ve demokratik altyapı yeniden kurulmalı

TÜİK’in ve OECD’nin verilerine göre, 18-24 yaşlar arasındaki gençlerin yaklaşık üçte biri eğitimde ve işte olmayan gençlerdir. Gençler arasında işsizlik oranı Türkiye de ortalama işsizlik oranından her zaman iki katı daha yüksek olmuştur.

Bunun bir nedeni Türkiye’nin bu güne kadar yalnızca GSYH’ da büyümeye odaklanması ve kalkınma programının olmamasıdır. Kalkınma, büyümeyi de içine alan, gelir dağılımında düzelme, eğitim ve sağlık şartlarında iyileşme, kültür düzeyinin artması gibi sosyal iyileşmeleri de kapsar.

Reklam

Yeni bir sanayileşme stratejisi oluşturmak zorundayız. Konut sektörünü , sosyal konutlar dışında tamamıyla piyasaya bırakmalıyız. Özel yatırımları özendirmek için, Bütçeden kamu altyapı yatırımlarına ayrılan payı, yüzde 6,7’den yüzde 20’ye çıkarılmalıyız. Suriyelileri geri göndermenin yolunu bulmalıyız. En önemlisi de hukuki ve demokratik altyapıyı yeniden kurmalıyız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı