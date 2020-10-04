Esfender Korkmaz: Ekonomide yaprak dökümü, kalkınma umudumuzu frenledi

Türkiye kalkınma yarışına bugün gelişmiş ülke seviyesine çıkmış, Güney Kore, Yunanistan ve İsrail’den önce başlamıştı. Ne var ki toplum demokrasiyi hazmedemedi ve 1950’den bu güne kadar zamanımız siyasi kavgalarla, rejim tartışmaları ile, inanç tartışmaları ile ve darbelerle geçti. Bu günde aynı çizgi devam ediyoruz. Başkanlık sisteminde uyum sorunu yaşıyoruz. Demokraside ve hukukun üstünlüğünde geri düştük.

Ekonomide yaprak dökümü kalkınma umudumuzu frenledi. Siyasi iktidarın 2023 hedefleri olan fert başına gelir 25.000 dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik oranı yüzde 5, kağıt üstünde kaldı. Türkiye orta gelir ve yoksulluk tuzağına düştü.

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İktidar ve destek veren MHP hala, Barolar, AYM ve idam cezası için mesai yapıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı