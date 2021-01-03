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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Ekonomide çıkış yolu yok

Ekonomide ne yaparsak yapalım, kurumsal altyapı bozulduğu için çıkış yolu yoktur. Kurumsal altyapıyı, demokrasi, hukuk, eğitim, devlet ve din oluşturur.

Benzetme yaparsak, eğer altındaki ocak yanmazsa, su ısınmaz. Suyu veya tencereyi değiştirmek fayda vermez. Ateşi yakmak gerekir. Ekonominin ateşi kurumsal yapılardır.

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Bu şartlarda hukuk ateşi sönmüş demektir.

Otokrasiye giren ülkelerde mutlu son olmamıştır.

Kalkınmanın altyapısını oluşturan eğitim sistemine ideoloji hakim olduğu için eğitim sistemi dinamizmini kaybetti.

İktisat politikaları zaten yok…

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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