Esfender Korkmaz: Ekonomide çıkış yolu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtü tartışmalarına ilişkin, “Bu tartışma artık Türkiye’nin gündeminden çıkmalı. Yok böyle bir tartışma. Kadının kılık kıyafetiyle uğraşmak diye bir şey olmamalı Türkiye’nin gündeminde. Kadınlar arzu ettikleri gibi giyinebilirler, arzu ettikleri gibi rahatça gezebilirler. Siyasetçi olarak bizim görevimiz herkese saygı duymaktır” dedi.