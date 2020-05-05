Esfender Korkmaz: Dünyada koronavirüs kriz, deflasyon riski yaratırken, Türkiye’de enflasyon devam ediyor

Dünyada koronavirüs krizi, deflasyon riski yaratırken, Türkiye’de enflasyon devam ediyor. Kaldı ki Türkiye de kriz nedeniyle panik halinde stok yapılmıştır. Hane halkının nakit talebi artmıştır. İşsiz sayısı artmıştır. Bu şartlarda toplam talebin daralması ve enflasyon baskısının düşmesi gerekirdi. Bu demektir ki, Türkiye’de piyasa rekabet şartları çalışmıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı