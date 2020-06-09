Esfender Korkmaz: Dünyada dolara karşı tepki büyüyor

2010 yılı Ağustos başında dolar endeksi 76,48 idi. 2020 Haziran başında 96.77 oldu. Demek ki son on yılda dolar endekse giren, Japon Yeni, Euro, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı’ndan oluşmakta olan sepete karşı yüzde 26,5 oranında değer kaybetti. Doların değer kaybı ve Trump sorunu dolara güven kaybı yaşatıyor. Doların değer kaybetmesi ile, Dünyada dolar tutan Merkez bankaları, dolar tasarrufu olan gerçek ve tüzel kişiler dolar tutmaktan dolayı reel satın alma güçlerini kaybetmiş oluyorlar. Dolardaki istikrarsızlık nedeniyle Dünyada dolara karşı tepki birikiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı