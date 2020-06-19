Esfender Korkmaz: Döviz ve kur riskine kalıcı çözüm güven ve dönüşüm

Zamanında “Eğer büyümeye destek oluyorsa cari açık sorun değil” diye diye, 2003 ile 2019 yılları sonuna kadar toplam olarak 822.8 milyar dolar dış ticaret açığı ve 574.5 milyar dolar cari açık verdik. Ancak son yıllarda bu açıkların sürdürülemez olduğu anlaşılınca şimdi herkes sus-pus oldu. Üstelik pandemi zaten artmakta olan döviz riskini daha da artırdı.

Döviz ihtiyacı ve kur riskinin başta gelen nedenleri; giren dövizin azalması ve buna karşılık çıkan dövizin artması, TL’den dolara kaçış ve ve kısa vadeli dış borçlar için döviz talebinin artması, Merkez Bankası rezervlerinin azalmasıdır.

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SONUÇ; Bu şartlarda döviz ve kur riskini günübirlik önlemlerle ancak kısa dönemde çözebiliriz. Kalıcı çözüm için önce güven sorununu çözmemiz ve sonra planlama ile iktisadi bünyede dönüşüm yapmamız gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı