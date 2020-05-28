Esfender Korkmaz: Döviz lazımken yabancı sermayenin neden çıktığını iyi tespit etmeliyiz

Son onbeş yıldır, spekülatif yabancı sermaye üstüne kurulu bir düzen içindeyiz. Bu nedenle yabancı sermaye çıkışı aynı zamanda Türkiye’nin dış borç riskini de artırıyor.

Yine MB verilerine göre; Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2020 Mart sonunda eksi 314,7 milyar ABD doları oldu.

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Merkez Bankası döviz rezervleri de eriyor.

Dövize ihtiyacımız artarken yabancı sermayenin neden çıktığını iyi tespit edip önlem almalıyız. Nedenler çok ve kapsamlı olmakla birlikte önemli olan bazı nedenlere bakabiliriz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı