Esfender Korkmaz: Dış ticarette Türkiye için adeta bir sömürü yarışı var

Dış ticarette Türkiye için adeta bir sömürü yarışı var… Bu yarışın başını Çin çekiyor. 2019 sonuna kadar Avrupa ile ticaretimizden dış ticaret fazlası verdik. Bu sene pandemi nedeniyle başa baş gidiyor. ABD’ye karşı 1,3 milyar dolar açık vermişiz. Buna karşılık Çin’e karşı her yıl 20 milyar dolar açık verdik. Bu senede ilk 7 ayda 10,8 milyar dolar açık vermişiz.

Bu yedi ayda Avrupa’ya olan ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 40,6 olmuş. Çin’e yaptığımız ihracatın toplam ihracattaki payı ise yalnızca yüzde 1,7 olmuş.

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Dahası Avrupa ve ABD’den teknoloji de ithal ediyoruz. Çin’den ise plastik eşya, bavul deri çanta gibi Türkiye’de de üretilen malları ithal ediyoruz.

Bu durumda ABD ve Avrupa gibi kapitalist ülkeler mi bizi sömürüyor? Yoksa Çin gibi sosyalist bir ülke mi bizi sömürüyor?

Dış ticarette sömürülmeden neo-liberal politikaları suçlayarak, kapitalizmi suçlayarak kurtulamayız. Hangi sosyo-ekonomik sistem olursa olsun önemli olan ülke çıkarlarını, ulusal çıkarları korumaktır.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı