Esfender Korkmaz: Demokraside kan kaybımıza ben dahil lider sultasına yeteri kadar tepki gösterememiş bütün siyasilerin günahı var

Freedom House, dünya özgürlükler evi ‘‘insan hakları ve siyasi özgürlükler” endeksine göre, Türkiye 1972’den 2017 yılına kadar bu alanda kısmen özgür ülke iken, 2017 ve sonrası yıllarda bu endekste özgür olmayan statüye geriledi.

Bu günlere el birliği ile geldik. Buraya gelmemizde günah tek başına siyasi iktidarda değil, bütün siyasi partilerdedir. 1980 darbesinden sonra bütün siyasi partiler darbeyi kınadılar fakat darbenin getirdiği seçim sistemini darbecilerden daha fazla benimsediler.

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Geriye bakarsak; Demokraside kan kaybımıza ben dahil lider sultasına yeteri kadar tepki gösterememiş bütün siyasilerin günahı var.

Özet olarak, siyasi özgürlüğümüz demokrasi talep etmekten geçer. Demokrasinin yanlışları olabilir. Ne var ki bu yanlışlar da yine demokrasi içinde ve zamanla sistem tarafından düzeltilir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı