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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Daha çok vergi vereceğiz ve daha yoksul kalacağız

3.Kamu bankaları kuru frenlemek için, ucuz döviz sattılar ve fakat devasa açıkları var. Bunları hazine bizim vergilerle kapatıyor. Onun içinde daha çok vergi vereceğiz ve daha yoksul kalacağız. Başka bir ifade ile kurları tutmak pahasına kamu bankalarının zararı sosyalize edildi.

4. TL ‘nin aşırı değer kaybı, MB’nın güven kaybetmesi demektir. Bu kadar güven sorunu yaşayan bir ekonomide yabancı sermaye girişi olmadı ve yenisi de gelmedi.  

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Sonuç olarak doların artması halkın alım gücünün düşmesine ve kıtlıklara neden oldu. Döviz ve kur için çıkış yolu bulamazsak daha da olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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