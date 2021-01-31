Esfender Korkmaz: Cari açık ülkenin kan kaybı demektir

2020 yılı dördüncü çeyrekte ekonomi büyüyecek fakat büyümeye rağmen işsizlerin sayısı çok yüksek, yoksullaşma var. Enflasyon bu senede çift hane de kalacak. Bu hengame içinde 2020’de de 39 milyar dolar cari açık verdik.

Normal iktisat kuralları içinde düşünerek ekonomideki bu çelişkileri ve bu gizemleri çözemezsiniz. Türkiye’ye özgü literatürde olmayan ve bugüne kadar dünyanın yaşamadığı bir sorun var. Birileri kur ve borsada doldur-boşalt yapıyor.

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İşverenlere ait odalar dernekler toplandı. ”Enflasyonu önlemek birinci önceliğimiz olmadı” dediler fakat kimse de bir çözüm önermedi.

Aslında Türkiye’nin birinci önceliği cari açığı düşürmek ve kur istikrarı sağlamaktır. Enflasyon bir sonuçtur.

Cari açık ülkenin kan kaybı demektir. Çözülmesi de zor değildir. Ama meselenin temeli olarak ekonomik istikrara dayanır ve ekonomik istikrar da bir bütündür.

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Cari açığın önlenmesi, iktisat politikalarında, faiz ve kur politikasında, köklü değişiklikleri gerektirir. Bu konuda alınacak önlemlerin başarısı için, geçiş sürecinde büyümenin ertelenmesi, yeni yatırımların finansmanı gibi maliyetler ortaya çıkacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı