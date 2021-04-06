Esfender Korkmaz: Bugünkü istikrarsızlığı yaratmak kolay değil

Mart ayında TÜFE olarak aylık enflasyon yüzde 1,08 ve yıllık enflasyon yüzde 16,9 oldu. Yİ-ÜFE de aylık yüzde 4,13 yıllık yüzde 31,20 olarak açıklandı.

Bizde aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 4,13 olurken, dünyada gelişmekte olan ülkelerde yıllık enflasyon ortalaması yüzde 4,5’tur.

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Bugüne kadar hükümetler enflasyona eğilmedi. Çözüm getirmedi. Tersine algı yaratarak güven sorunu yarattı. MB’ye bilerek veya bilmeyerek müdahale etti ve kur şoklarına ve sonuçta enflasyonun artmasına neden oldu.

Enflasyon istikrarsızlığın ateşidir. Demokrasi, hukuk ve ekonomide geldiğimiz bugünkü istikrarsızlığı yaratmak kolay değildir. Nasıl oldu da, Türkiye’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğünde tecrübesi ve altyapısı, kurumsal devlet yapısı, yetişmiş insan kaynakları, laik demokratik devlet tecrübesi, bugünkü istikrarsızlığı engelleyemedi? Bilmediğimiz güçler mi var? Yoksa bizim toplum olarak yarın yerine bugüne, uzun dönem yerine kısa döneme odaklanmamız ve kayıtsız kalmamız mı bizi bu noktaya getirdi?

Esfender Korkmaz’ın yazısı