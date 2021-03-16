Esfender Korkmaz: Bu tablonun tek çıkış yolu IMF’dir

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 435,1 milyar dolardır ve dış borç stokunun millî gelire oranı yüzde 59,1’dir. Buna karşılık Almanya’nın dış borç stoku beş trilyon dolardır ve dış borç stokunun Alman millî gelirine oranı yüze 148’dir.Bu durumda kağıt üstünde Türkiye’nin dış borç yükü Almanya’dan daha düşüktür. Ancak 2020 yılında Türkiye 37,6 milyar dolar cari açık verdi, Almanya 260 milyar dolar cari fazla verdi. Yani millî gelire oran olarak Almanya’nın dış borcu bizim 3 katımızdır. Ne var ki dış borç ödeme kapasitesi 10 katımızdır. Almanya dış borçları için yüzde 1 faiz ödüyor, biz ortalama yüzde 6 faiz ödüyoruz. Almanya’nın uluslararası piyasalarda beş yıllık tahvillerinin iflas risk primi 10 baz puandır, bizimki 307 baz puandır.

Venezuela gibi birkaç ülke hariç Türkiye tahvilleri dünyanın en riskli tahvilleridir. Buna rağmen hükümet algı operasyonu peşindedir. Halka yanlış bilgi vermek, her şey yolunda demekle, hiçbir şey yoluna girmiyor.

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Dış borçlarda temerrüde düşmemek için kısa ve orta dönemde yapmamız gerekenler;

* Nereden bakarsak bakalım, bu tablonun tek çıkış yolu IMF’dir. IMF ile stand-by düzenlemesi Türkiye’de kriz riski var algısı yaratabilir. Ancak temerrüde düşmek daha ağır kriz demektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı