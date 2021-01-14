Esfender Korkmaz: Birçok araştırma Türkiye’de yoksulluğun dibe vurduğunu gösteriyor

2020 Ekim ayı fiili işsiz sayısı; 8 milyon 353 bindir. Fiili işsizlik oranı yüzde 23,6’dır. Yani dört kişiden biri işsizdir. Gençler arasında da fiilen üç kişiden biri işsizdir.

Bunun adına ”Yoksulluk dip yaptı veya dibe vurdu” demek gerekir.

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Diğer birçok araştırma da Türkiye’de yoksulluğun dibe vurduğunu gösteriyor;

* İBB 23 Mayıs 2020 araştırmasına göre İstanbul halkının üçte biri açlık sınırında yaşıyor.

* TÜİK verilerine göre, yoksul sayısı 2017 yılında 10 milyon 622 bin kişi iken 2018 yılında, nüfus artışından daha hızlı yüzde 4,4 oranında artarak 11 milyon 91 bin kişiye çıkmış.

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* DİSK/Genel İş araştırmasına göre, 2019 yılında yoksul nüfus sayısı 16 milyon 501 bin kişidir.

* OECD’ye göre; Türkiye’de toplam yoksulluk oranı yüzde 17’dir. Yani 14,2 milyon kişi yoksuldur.

Aslında anket yapmaya da gerek yok. Herkes yaşadığı çevreden her şeyin farkındadır. Artık yoksulu değil çözümü tartışmamız gerekiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı







