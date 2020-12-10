Esfender Korkmaz: Bankaların durumu şeffaf olmalıdır

Yeni açıklanan BDDK kararı ile, geciken kredilerin 6 ay süre ile takibe düşen krediler içinde yer almayacağı kararı haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Halen takibe düşen kredi oranı ortalama olarak yüzde 4,1’dir. Ayrıca bankalar takibe düşen krediler içinde, takipteki alacaklar özel karşılığı ayırmış durumdalar. Yani artık bundan sonra BDDK bankaları farklı karar alarak zorlamazsa görünürde bankaların riski yüksek değildir.

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Pandemi bu tür kararları zorluyor olsa da, uygulamalar takipteki alacakları saklamakta ve sektörde şeffaflığı bozmaktadır. Sonuçta hem rekabetçi piyasalar aksamakta, hem de bankalara tasarruf yatıracak olanların, bankaların gerçek bilançosunu görmesini engellemektedir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) mevduat garantisi 150 bin liradır. Üstündeki tasarruflar bankaya olan güven sayesinde tutuluyor. Bunun içinde bankaların durumu şeffaf olmalıdır. Kaldı ki, bankalara yüksek borcu olanlar bu kararları istismar ederek, bankaları anlaşmaya zorlamada kullanabilecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı