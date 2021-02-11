Esfender Korkmaz: Ay’a füze projesi veya uzaya insan gönderme projesi işsiz sayısını azaltmaz

Ne olursa olsun Türkiye şartlarında fiili işsiz sayısına bakmak gerekir. Filli işsiz sayısı 8 milyon 832 bindir. Halen, pandemi nedeni ile işçi çıkarma yasağı var. Bu yasak kalktıktan sonra, iki kişiden birinin işsiz olacağı şimdiden anlaşılıyor. İktidarın 2023 aya füze projesi veya uzaya insan gönderme projesi işsiz sayısını azaltmaz. Türkiye beyin göçü yaşıyor. Füzeyi kiminle yapacaksın. Dini kullanmakta işsizliği çözmez. Çünkü işsiz ve aç insanlar ibadet de yapamaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı