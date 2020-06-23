Esfender Korkmaz: Asıl prestij kaybı IMF değil krizin vereceği tahribat

Krizler gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışını hızlandırır. Türkiye’de bir yandan yabancı sermaye çıkıyor. Bir yandan iç tasarruflar dışarıya gidiyor. Bir yandan da dış açıklar devam ediyor. Üç yıllık geçiş dönemi programı yaparak bu süreci doğru yönetmemiz gerekir. Bunun için de IMF desteğini almamız gerekir. AB ile iyi geçinmemiz gerekir. Zira bunlar aynı zamanda yabancı sermaye için bir güvencedir. IMF’yi bir prestij kaybı olarak yorumlamak yanlıştır. Çünkü asıl prestij kaybı krizin vereceği tahribattır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı