Esfender Korkmaz: Ak Parti oylarındaki gerilemenin nedenleri

Ak Parti’nin oylarında hızlı gerilemenin temelinde Başkanlık sisteminin getirdiği hukuk, demokrasi, idari alanlarda intibaksızlık sorunları var. İkinci nedeni partinin giderek dar bir kadroya sıkışmasıdır. Nihayet diğer partilere karşı otoriter, çatışmacı olan fakat parti içinde aynı zamanda biat tabanlı olan kültür yapımız da yine intibak sorununu da tırmandırıyor.

Söz gelimi Cumhuriyet tarihinde ilk defa bakanlar ve kamu otoriteleri sürekli Cumhurbaşkanımızın talimatı diye söze başlıyor. Oysaki Anayasada karar var… Cumhurbaşkanlığı kararı olur. Talimat diyenler kendi postlarını koruduklarını düşünüyorlar fakat Demokrasi geleneğine darbe vurmuş oluyorlar.

Reklam

Özgür ve demokratik insanlar siyasette talimatı hazmedemez. Demokrasilerde talimatla devlet ve ülke yönetilemez.

Esfender Korkmaz’ın yazısı