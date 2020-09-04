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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Acaba hükümet enflasyon mu istiyor?

Ağustos ayında TÜFE oranı aylık yüzde 0.86, yıllık yüzde 11.77 oldu. Yİ-ÜFE oranı ise aylık yüzde 2.35, yıllık 11,53 oldu. Dünyada ortalama enflasyon yüzde 2, yüzde 3’e gerilemişken, ABD ve AB enflasyonu yüzde 2’ye çıkarmak isterken, bizde Yİ-ÜFE’ nin bir ayda 2.35 çıkması, istikrar sorununun boyutunu gösteriyor.  

2020 enflasyonu, kur artışına bağlı olarak değişecektir. Ancak yüzde 12 dolayında gerçekleşme olasılığı yüksektir. İnsanın aklına, acaba hükümet enflasyon mu istiyor; Yoksa yapısal reformdan mı korkuyor? sorusu geliyor. Zira dünyanın enflasyonsuz bir döneme girdiği bir konjonktürde yapısal reformlar yapılarak enflasyon sorunu çözülebilir. 

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Esfender Korkmaz’ın yazısı

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