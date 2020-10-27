Esfender Korkmaz: 2021 bütçesi iş bütçesi değil, transfer bütçesi

2021 bütçesi iş bütçesi değil…

Bütçenin yüzde 41,6’sı, SGK açıklarının kapanması, sübvansiyonlar ve çeşitli yardımlara gidiyor. Bu tür harcamalar doğrudan katma değer yaratmaz ve büyümeyi etkilemez. Personel ödemeleri, mal ve hizmet ödemeleri ve yatırımlar doğrudan katma değer yaratır. Bu nedenle 2021 bütçesi iş bütçesi değil, transfer bütçesidir. Kaldı ki; bütçe içinde yatırımların payı yüzde 10,6 görünüyor fakat geçmiş uygulamaya bakarsak bu payın çoğu bina ve bina onarımına gidiyor.

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Ödenekler, etkinlik kriterlerine değil ideolojik ve partizanlık hedefine daha yakındır.

En fazla dikkat çeken Diyanet’e ayrılan bütçedir. Diyanet bütçesi (13 milyar lira). İçişleri Bakanlığı bütçesinden (9,7 milyar lira) büyüktür. Dışişleri Bakanlığı (5,8 milyar lira) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (6 milyar lira) bütçeleri toplamından büyüktür. İçişleri Bakanlığı bütçesinde personel giderlerinin payı yüzde 62 iken, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde yüzde 81’dir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı