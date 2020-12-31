Esfender Korkmaz: 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıya

Ücret ve maaşlarda enflasyon düzeltmesi yıllık TÜFE oranına göre yapılıyor. Gıda fiyatları yıllık TÜFE oranından daha fazla artıyor. TÜİK gıdanın harcama sepeti içindeki payını ortalama yüzde 22 dolayında gösteriyor. Oysaki ücret ve maaşlarda harcama sepeti içinde gıda payının oranı en az bunun iki katı kadardır. Bu durumda işçi ve memurun gerçek enflasyonu daha yüksek olduğu için her sene bu kesimin satın alma gücü düştü. İşçi ve memur yoksullaştı.

İş bulsa çalışmaya hazır olanları da katarsak, işsiz sayısı 8,5 milyondur. Bunlar arasında yıllardır iş bulamayan ve umudunu kaybedenler var. İşsiz kalanlar yoksullaştı.

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Mamafih, DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu”na göre, Türkiye’de 16 milyon kişi yoksuldur. 18 milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıyadır.“

Esfender Korkmaz’ın yazısı