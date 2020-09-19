‘Eser bırakmanın gayreti içindeyiz’ diyen Erdoğan: Düt demeye dudak ister

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eser bırakmanın gayreti içinde olduklarını, bu eserleri ortaya çıkarmak için gerekli siyasi ve ekonomik altyapıyı oluşturmanın gerekli olduğunu belirterek bir atasözünü hatırlattı: “Düt demeye dudak ister.”

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun beşinci etabının açılışına canlı bağlantıyla katılan Erdoğan şunları söyledi: “Yol, atık su gibi eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim ve kültür bu altyapıların üzerinde gelişir. Dünyann kadim medeniyetlerine evsahipliği yapan Anadolu coğrafyasının bugünkü emanetçileri olarak eser bırakmanın gayreti içindeyiz. Eskiler, ‘Düt demeye dudak ister’ derlerdi. Bu eserleri ortaya koymak için önce ekonok siyasi altyapıyı oluşturmuş olmalısınız.”

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‘Cumhuriyet tarihinin 10 katı’

‘Türkiye’nin geçmiş yıllarda bu alanlarda geri kalmasının vesayet sistemi ve darbelere bağlı olduğunu’ savunan Erdoğan, “Biz 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların üç katı, beş katı 10 katı eseri gerçekleştirebildik” dedi.

‘Milletin siyasetten kavga değil geleceği aydınlatacak irade beklediğini’ söyleyen Erdoğan, “Şimdiden 2023, 2053 hedeflerimizi belirledik. Bizim ömrümüz vefa etmese de bizden sonrakiler bu hedeflere ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Üçüncü çeyreyi büyüme oranıyla kapatacağız’

Türkiye’nin son yedi yıldır uğradığı saldırıların asıl ekonomiyi hedef aldığını, salgına bu durumda yakalanıldığını ancak en az etkilenen ülkelerden olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah üçüncü çeyreği herkesi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durum pusuda bekleyen kredi değerlendirme kuruluşlarını hiç memnun etmeyecek. Türkiye’yi Afrika’nın Güney Amerika’nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.”

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“Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor” diyen Erdoğan otoyolun etrafının ağaçlandırılmasını istedi.