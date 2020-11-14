Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esenyurt’taki ‘Miss Uganda’, partiyle devam etti: 67 kişiye 60 bin lira ceza

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir eğlence mekanında Covid-19 tedbirlerini ihlal edilenlere para cezası kesildi. Ceza kesilenler arasında, geçen günlerde izinsiz olarak ‘Miss Uganda’ yarışmasına katılanlar da var.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden polisler, saat 02:00’de eğlence düzenlenen bir mekanı bastı. Eğlence mekanında, ilk olarak yabancı uyrukluların pasaportları kontrol edildi.

Reklam

Polis, eğlence mekanındaki kişilerin Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığını belirledi. Mekandaki 67 kişiye toplamda 60 bin 300 lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan eğlence mekanı sahibine de ayrıca 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Mekanda, geçen günlerde yine aynı ilçede düzenlenen ‘Miss Uganda’ yarışmasına katılanla yarışmacı ve davetlilerin de bulunduğu öğrenildi.

Reklam

Esenyurt’ta ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması

SON HABERLER

Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm ABD’lilere yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı, “Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak” ifadesini kullandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...