Esenyurt’taki ‘Miss Uganda’, partiyle devam etti: 67 kişiye 60 bin lira ceza

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir eğlence mekanında Covid-19 tedbirlerini ihlal edilenlere para cezası kesildi. Ceza kesilenler arasında, geçen günlerde izinsiz olarak ‘Miss Uganda’ yarışmasına katılanlar da var.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden polisler, saat 02:00’de eğlence düzenlenen bir mekanı bastı. Eğlence mekanında, ilk olarak yabancı uyrukluların pasaportları kontrol edildi.

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Polis, eğlence mekanındaki kişilerin Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığını belirledi. Mekandaki 67 kişiye toplamda 60 bin 300 lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan eğlence mekanı sahibine de ayrıca 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Mekanda, geçen günlerde yine aynı ilçede düzenlenen ‘Miss Uganda’ yarışmasına katılanla yarışmacı ve davetlilerin de bulunduğu öğrenildi.