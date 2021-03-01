Esenyurt’taki kaçak diş muayenehanesine baskın

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi. Muayenehane mühürlendi; iki doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Esenyurt’ta kaçak diş muayenehanesi işletildiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenledi. Suriye uyruklu iki doktor, hemşire ve iki müşteri yakalanırken, işyerinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.
İki adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. İşyerinin mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.