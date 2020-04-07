İstanbul Valiliği: Esenyurt’taki binanın doğalgaz tesisatında patlama oldu; üç kişi yaralandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir binanın dördüncü katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği, doğalgaz tesisatında patlama olduğunu, üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı.

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Binada, özellikle de patlamanın olduğu dairede büyük hasar meydana geldi. Binada ve binanın bulunduğu sokakta büyük panik yaşandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.