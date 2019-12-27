Esenyurt’ta ‘tuvalet sırası’ kavgası: Üç kişi bıçaklandı

İstanbul’da aynı evi paylaşan üçü kardeş beş kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayıp AVM’de sonuçlanan kavgada biri ağır üç kardeş bıçaklanarak yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, önceki gün saat 22:30 sıralarında, Esenyurt’ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evde yaşayan beş kişi de işlerine gitti.

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Akşam iş çıkışı bir AVM’de buluşan grup sabahki tartışmaya AVM’de devam etti. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muştayla saldıran Mesut A. ve iki kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.