Esenyurt’ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga: 11 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksicilerle turizm firması sürücüleri arasında polis merkezi önünde kavga çıktı. Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırırken 11 kişi gözaltına alındı.

Pazartesi günü bir turizm çalışanının İstanbul’un Başakşehir ilçesinden aldığı turisti Sapanca’ya götürdüğü sırada Esenyurt’ta önü taksiciler tarafından kesilmiş ve evrakları kontrol edilmişti. Bu tartışmaların ardından salı günü, Esenyurt Akbatı Taksi Durağı’nın bulunduğu bölgedeki bir otelden turist almak isteyen turizm firması şoförünün minibüsü taksiciler tarafından durduruldu.

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Taksiciler olay yerine polis çağırırken yaşanan tartışmada turizm firması şoförü ve taksici birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de iki tarafı alarak Esenkent Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

Polis havaya ateş açtı

Olayın duyulmasıyla çok sayıda turizm firması çalışanı ve taksiciden oluşan kalabalık iki grup polis merkezinin önünde toplandı. Bir süre sonra ise turizm firması çalışanları ile taksiciler arasında önce sözlü tartışma ardından ise kavga çıktı. Tekme, tokat ve yumruk yumruğa çıkan kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

‘Kaçak taşıma yapmıyoruz’

Yaşanan olaylarla ilgili konuşa turizm firması çalışanı Ahmet Bal, “Biz UBER’ci değiliz. Biz kaçak taşımıyoruz. Ticari anlamda kurumsal turizm şirketleriyiz. Rezervasyonlarla iş yapıyoruz. Yoldan misafir, müşteri almıyoruz. Biz yasadışı bir şey yapmıyoruz. Taksicilerle turizmcileri bir ayrıştırın. Yol belgemizi verin, bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” dedi.

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Turizm firması çalışanı Oğuz Saraç da yaşananlarla ilgili olarak, “Yasa dışı uygulamalarla çalışmıyoruz. UETS sistemimiz var. Yolcu taşıma belgemiz var. E-2’miz var. TURSAB’ımız var. Ama daha önce verilen belgemiz verilmiyor. 9+1 yol ve güzergah belgemizi istiyoruz” diye konuştu.