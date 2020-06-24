Esenyurt’ta su baskını sonrası temizlik saatler sürdü, hasar tespiti yapılıyor

Sağanak yağış sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Fotoğraflar: AA

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle ilçede dere taşmış, bodrum kattaki bazı evleri su basmıştı. Bir kişi de hayatını kaybetmişti.

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AA’nın haberine göre, su baskınında hasar gören ev ve işyerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları gece boyunca sürdü.

İtfaiye ekipleri pompa ve vidanjörlerle yaptığı tahliye işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı. Belediyeye ait araçlar sokakları yıkadı.

Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlar, çamur içinde kalan eşyalarını dışarı çıkardı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişi sürüyor.