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Yaramazlara biraz batar!

Esenyurt’ta silahlı kavga: Beş yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada beş kişi yaralandı.

Saldırganların ellerindeki silahla kaçma anları. Fotoğraflar: DHA

Esenyurt’ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada beş kişi çeşitli işyerlerinden yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.

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