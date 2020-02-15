Esenyurt’ta sanayi sitesinde yangın

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı.
İki katlı sitenin çatısındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Yaramazlara biraz batar!
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal’in iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Tuzağa düşüp düşmemek Erdoğan iktidarının, varsa, kalmışsa ferasetine bağlıdır.
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınanların ikisi daha tutuklandı.
Rekabet Kurumu, arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak internet alışveriş pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google aleyhine para cezası kararı aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifaları değerlendirirken, “İstifa, tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır” dedi.