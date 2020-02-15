Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esenyurt’ta sanayi sitesinde yangın

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

İki katlı sitenin çatısındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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