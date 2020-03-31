Esenyurt’ta minibüslere ‘corona’ denetimi: Yarı kapasitede yolcu taşımayanlara 392 lira ceza

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ‘corona’ tedbirleri kapsamında belirlenen yarı kapasitede yolcu taşıma kuralına uymayan minibüslere 392 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesinde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınmasına izin verileceği açıklanmıştı.
Minibüslere yönelik dün akşam yapılan denetimde yarı kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere ‘Kabahatlar Kanunu’nun 32. maddesi’ne göre 392 lira idari para cezası uygulandı.