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Yaramazlara biraz batar!

Esenyurt’ta minibüslere ‘corona’ denetimi: Yarı kapasitede yolcu taşımayanlara 392 lira ceza

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ‘corona’ tedbirleri kapsamında belirlenen yarı kapasitede yolcu taşıma kuralına uymayan minibüslere 392 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesinde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınmasına izin verileceği açıklanmıştı.

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Minibüslere yönelik dün akşam yapılan denetimde yarı kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere ‘Kabahatlar Kanunu’nun 32. maddesi’ne göre 392 lira idari para cezası uygulandı.

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