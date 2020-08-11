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Yaramazlara biraz batar!

Esenyurt’ta minibüslerdeki tedbirsizlik ‘tam gaz’ devam

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki denetimde minibüslerin Covid-19 kurallarına uymamakta ısrar ederek kapasitenin üzerinden yolcu aldığı görüldü.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede toplu taşıma araçlarını denetledi.

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Polis, minibüsleri durdurarak içerisindeki yolcuları sayarak kurallara uyulup uyulmadığına baktı.

Durdurulan minibüslerde kapasitenin üzerindeki yolcular indirildi.

Polisin durdurduğu neredeyse tüm minibüslerde aynı manzara vardı.

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Yolcular indirildikten sonra ceza kesilen minibüsler sefere devam etti.

Yurt çapında denetim

Öte yandan, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca denetim yapılıyor.

Denetimlere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik) katılımıyla oluşturulan ekipler katılıyor.

Konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ve çeşitli yaşam alanlarında (plajlar, cadde ve sokaklar) kurallara uyulup uyulmadığına bakılıyor.

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