Esenyurt’ta, laf atma sebebiyle ‘taşlı, sopalı’ sokak kavgası

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 15 kişilik grup taş, sopa ve bıçak kullanarak kavga etti. Covid-19 salgınıyla mücadelede sürekli ‘Evde Kalın’ çağrısı yapılırken çıkan sokak kavgasında iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Saat 17:00 sıralarında Pınar Mahallesi 1224 Sokak’ta, laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 15 kişilik grup taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada biri başından olmak üzere iki kişi yaralandı. İki otomobilin camları kırıldı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis, soruşturma başlattı.