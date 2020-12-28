Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis, doğumhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında iki kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık bir ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı tespit edildi. ‘Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini’ ifade eden şüpheliler operasyonla yakalandı.

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Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi bulundu.

Gözaltına alınan Ö.K.’nın emniyetteki ifadesinde “Hacamat için açmıştık” diyerek suçlamaları reddettiği, doğum sedyesiyle ilgili ise “Bir arkadaşım emanet bıraktı” dediği belirtildi.

Daire mühürlenirken adliyeye sevk edilen Ö.K ile A.O tutuklanarak cezaevine gönderildi.