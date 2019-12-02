Esenyurt’ta iki kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mine M. ve Kübra K., Bahçeşehir’den Esenyurt’a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı.

Reklam

Bunun üzerine kadınlar, “Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz” diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Ünal E. adlı sürücü, minibüsü durdurup kadınları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti.

Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadınlar polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikâyetçi oldu.

Ekipler Ünal E.’yi dün akşam gözaltına aldı. Şüpheli Ünal E. ‘kasten yaralama’ suçundan mahkemeye sevk edildi.

Reklam

15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

