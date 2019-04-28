Esenyurt’ta iki günlük ‘kabus’ şimdilik bitti: Yüzlerce kişi evine döndü

İstanbul Esenyurt’ta cadde ve binalardaki çatlaklar nedeniyle evlerinden tahliye edilen yüzlerce kişinin evlerine geri dönebileceği açıklandı. Vatandaşların akşam saatlerinde evlerine döndüğü bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Güzelyurt Mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddeleri üzerinde 26 Nisan’da yolda çatlaklar oluşmuştu. Dokuz katlı bir binada da çatlaklar olması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Bir inşaat çalışmasının neden olduğu kayma ve çatlaklar nedeniyle daha sonra çevredeki 40 bina daha boşaltılmıştı.

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Ekipler iki gündür çalışmalarını aralıksız sürdürürken, binada oturanlara iyi haberi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt verdi.

Gazetecilere konuşan Bozkurt, binaların çevresinde dört kere yapılan incelemede, bina statiğinde deformasyon görülmediğini aktardı. Başkan, yalnızca iki binada ayrışma ve biraz deplasman (yapıdaki eğim miktarı) olduğu bilgisini verdi.

Bozkurt, bunun kabul edilebilir olduğuna karar verildiğini belirterek 30-40’ar metre derinliğinde toplam dört kuyu açıldığını, bunlarla zeminde hareketlilik olup olmadığının araştırılacağını aktardı.

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Bölgede 4-5 santimlik kayma olduğunu dile getiren belediye başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bir deplasman olmadığı, sokaklardaki çatlaklar yürümediği için evlerde oturulmasına karşın teknik ekibimizin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Bu konuda kaymakamlığımızı bilgilendirdik, o da aynı görüşte. Politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Dolayısıyla kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Eve dönüş

Açıklamanın ardından boşaltılan binalarda yaşayan yurttaşlar evlerine girdi. Vatandaşlara evlerine girerken zabıta memurları eşlik etti.