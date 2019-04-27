Esenyurt’ta halka uyku yok: Zemin kaydı, boşaltılan bina sayısı 40

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan yüzlerce yurttaş, evlerinde oluşan çatlak nedeniyle tedirgin.

Fotoğraflar: DHA

Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde dün yolda çatlakla oluşmuştu. Dokuz katlı bir binada da çatlaklar olması nedeniyle bina boşaltılmıştı.

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Söz konusu cadde, dün akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yolun iki ucuna araç ve yayaların girmemesi için emniyet şeridi çekildi. Bölgede polis nöbet tutmaya başladı. Bölgede 30 dakikada bir kayma olup olmadığına dair ölçüm yapılıyor.

İlk olarak çatlak oluşan binanın çevresindeki 25 binanın boşaltılarak ne kadar sağlam olduğuna bakıldığı duyuruldu. Bu binalarda yaşayanlar da tahliye edildi. NTV, bugün akşam saatlerinde boşaltılan bina sayısının 40 olduğunu duyururken, halkın evlerine girmesine bu gece de izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bölgede Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü, belediye ve AFAD ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kayma ve ardından oluşan çatlağın nedeninin tam olarak tespit edilemediğini belirterek 2017’de bir inşaata ruhsat verildiğini, beş ay önce de inşaatta kazıların başladığını aktardı.

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Bozkurt, vatandaşların kazıların ardından kaymanın yaşandığına dair bilgi verdiğini dile getirerek evlerinden ayrılanların bir bölümünün belediye tarafından misafir edildiğini, bir bölümünün ise yakınlarının yanına gittiğini aktardı.

Başkan, şunları kaydetti: “15 gün içinde bana ulaşmış herhangi bir ihbar yok. Ama altı-yedi aydır devam eden bir kayma varmış ufak ufak. Binalarda çok yok, daha ziyade zeminde. Zannediyorum kazılar yapılırken, kum zemindeki çekmelerden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Ama size net olarak ‘Şundan kaynaklanıyor’ diyebilmem için yeterince veri elimde yok.”