Esenyurt’ta doktora saldırı protesto edildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sağlık ocağında doktora yapılan saldırı protesto edildi.



Fotoğraf: DHA

Olay 28 Şubat’ta Esenyurt’taki bir sağlık ocağında meydana geldi.

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Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü.

Şahıs, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Doktora saldırarak boğazını sıktı

Tartışmaya üzerine şahıs, doktor Araskil’in boğazını sıktı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti.

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Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen şahsın amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan polis gelmeden kaçtı.

Şiddetin bitmesi için yasal düzenleme talep edildi

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Türk Sağlık Sendikası üyeleri, olayın yaşandığı sağlık ocağı önünde toplandı.

Ortak basın açıklamasını Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Esin Ayfer Çulha yaptı. Açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sonlandırılması için yasal düzenlemenin yapılması istendi.



