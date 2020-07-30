Esenyurt’ta, anneanne ve torununun öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, salı günü çıkan ve bir anneanne ile torununun ölümüne neden olan yangının kundaklama sonucunda çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi suçunu itiraf etti, pazar ve pazartesi günleri ilçede dört ayrı yeri daha kundakladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Atatürk Mahallesi’ndeki bir binanın bodrum katında salı günü, sabah saat 07:50 sıralarında çıkan yangında 56 yaşındaki Suna Urtanur ile sekiz yaşındaki torunu Ela Şeliman hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve binanın kundaklandığı tespit edildi. Görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan daha önce de polis tarafından yakalanan 38 yaşındaki Ahmet T. olduğu belirlendi.

Polis, şüpheli Ahmet T.’yi Bahçelievler’de gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Ahmet T.’nin 2019 yılında Sultangazi’de yangın çıkarma nedeniyle üç kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Poliste suçunu itiraf eden Ahmet T.’nin 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen dört ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.