Esenyurt ve Başakşehir’de 7 ton metil alkol bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminlerini, Hindistan ve diğer gelişmekte olan piyasalarda gözlenen beklentilerin üzerindeki yavaşlamadan dolayı düşürdü. Ancak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerin keskin bir inişin ardından geçmişteki çizgisine döneceğine işaret etti.