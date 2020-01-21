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Yaramazlara biraz batar!

Esenyurt ve Başakşehir’de 7 ton metil alkol bulundu

İstanbul’un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen baskınlarda, 7 ton metil alkol bulundu. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yakalanan şüphelilerden birinin üzerinde başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunurken, yine sahte içki üretiminden dört yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 

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Üç şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.

El konulan metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi.

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