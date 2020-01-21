Esenyurt ve Başakşehir’de 7 ton metil alkol bulundu

İstanbul’un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen baskınlarda, 7 ton metil alkol bulundu. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden birinin üzerinde başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunurken, yine sahte içki üretiminden dört yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Üç şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.
El konulan metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi.