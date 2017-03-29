Esenler’deki otogarda bir kadına tecavüzle suçlanan iki şoföre 33’er yıl hapis istemi

Esenler’deki İstanbul Otogarı’nda yüzde 40 engelli kadına tecavüzle suçlanan iki şoför için 33’er yıl hapis cezası istendi.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre otobüs şoförleri Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) hakkında, 20 yaşındaki yüzde 40 işitme engelli F.A. isimli kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla dava açıldı.

İddianameye göre Kayseri-İstanbul seferini yapan iki şoför, 2 Aralık 2016’da, otogardaki akaryakıt istasyonuna giderken, yol kenarında bekleyen bir kadın gördü.

Aracı durduran Mehmet E., metroyla Beşiktaş’a gideceğini söyleyen kadını, metroya bırakma bahanesiyle otobüse bindirdi.

Mehmet E., akaryakıt istasyonuna yanaştırılan, camları film ve perdelerle kapatılan otobüste kadına tecavüz etti. Diğer şoför Serhat O. ise otobüsten indi ve kapıları kilitledi.

‘Diğer şoför ise bizi izleyip gülüyordu’

F.A. isimli kadın şunları anlattı: “Beşiktaş’a gidecektim. Yanımda duran otobüsteki kişi metroya bırakacağını söyledi. Samimiyetine güvenerek bindim. Mehmet E., bana İstanbul’un kötü ve güvensiz bir yer olduğunu belirterek başıma bir şey gelirse aramam için cep telefonunu verdi. Sonra arka bölüme götürüp bana saldırdı. Direndim, boğazımı sıktı. Termosla kafama vurdu. Arkada yatan kişi (muavin) bu sırada uyanmadı. Diğer şoför ise bizi izleyip gülüyordu. Yıkama bitince perona yanaşan otobüsten beni indirmediler. Sonra beni metroya bıraktılar. Metroda engelli kartımı ararken çantamdan 400 lira paramı da aldıklarını fark ettim. Şikâyetçiyim.”

Davranışlarından cesaret almış!

Gözaltına alınan şoförlerden Mehmet E., ‘kadının davranışlarından cesaret alarak birliktelik teklif ettiğini’, 200 lira karşılığında, kendi isteğiyle birlikte olduklarını iddia etti.

Mehmet E., şunları öne sürdü: “200 TL karşılığında ilişkiyi kabul etti. Otobüsü yıkattıktan sonra otogarda firmanın yazıhanesinin önünde kendi isteğiyle birlikte olduk. Üzerimde para olmadığını söyledim. ‘Banka hesabıma gönderirsin’ dedi. Sonra kendisini metroya bıraktım. Engelli olduğunu fark etmedim. Başında bere vardı, kulaklık gördüm.”

Diğer şoför Serhat O. ise arkadaşının ifadesini tekrarlayarak “Otobüsten diğer şoförün kadınla birlikte olması için indim. Kapıları kitledim ve uzaklaştım” dedi.

Halen görevde mi?

Mehmet E. tutuklanırken, Serhat O. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İki sanığa ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’tan 33’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Habertürk’ün haberinde, olayın ‘ünlü bir otobüs firmasının otobüsünde yaşandığı’ belirtilirken firma adı verilmedi. Ayrıca haberde, adli kontrolle serbest bırakılan şoförün halen görevde olup-olmadığa dair bir bilgi de yer almadı.