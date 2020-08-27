Esenler’de, sokak ortasında kuyumcuyu gasp ettiler: 11 kilo altın çalındı

İstanbul’un Esenler ilçesinde, bir kuyumcu, bu sabah evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Kuyumcunun yanından geçen araçtan inen dört kişi 11 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA

Saat 10:00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 Sokak’ta isminin Cengiz olduğu öğrenilen bir kuyumcu, önceki gün evine getirdiği 11 kilo altınla evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Araç içinde, bir saat süreyle evin yakınında bekleyen kar maskeli kişiler, çanta içindeki 11 kilo altını alarak kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 34 RE 8717 plakalı otomobille kaçan dört kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun yaşandığı sokakta da inceleme yaptı.

Burak isimli görgü şahidi şunları söyledi: “Burada Cengiz abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu’nun orayı dönmüşler.“

Soygun, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuyumcu yolda yürürken arkasından beyaz bir araç geliyor. Araçtan inen maskeli silahlı gaspçılar ona saldırıyor. Şüphelilerden biri kuyumcuyu darp ederken, bir diğeri silah doğrultuyor. Çantayı alan şüpheliler hızla uzaklaşıyor.