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Yaramazlara biraz batar!

Esenler’de, ‘evden’ en güzel görüntüyü paylaşana ödül veren yarışma: Evde Kal Esen Kal

İstanbul’un Esenler ilçesinde, ‘Evde Kal Esen Kal’ adlı yarışmayla, her gün evde geçirdiği güzel anların görüntüsünü paylaşanlar sürpriz hediye kazanacak.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Belediyenin corona virüsüyle mücadele kapsamında evinden çıkmayan Esenlerliler için başlattığı yarışmada 10 konu başlığı bulunuyor: Süper baba, eğitici anne, birlikte kitap okuyoruz, birlikte oyun oynuyoruz, penceremden Esenler, en güzel aile birlikteliği, en güzel balkon”, sanat evi, evde spor ve hobilerim.

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Bu konu başlıklarına uygun fotoğraf veya videoları 23 Mart’tan itibaren paylaşanlar arasından ödül kazananlar belediyenin sosyal medya hesabından duyurulacak.

Yarışmacıların kendi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden #EvdeKalEsenKal etiketiyle paylaşacağı fotoğraf ve videoların, [email protected] mail adresine de gönderilmesi gerekiyor.

Görüntüler her gün en geç saat 15:00’e kadar iletilecek. bu saatten sonra yapılan paylaşımlar bir sonraki gün yarışacak. Her kategoride bir kazananın olacağı yarışmada, kazananları Esenler Belediyesi jürisi ve paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabında aldığ beğeniler belirleyecek.

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Sonuçlar her akşam saat 20:00’de, belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesi www.esenler.bel.tr adresi üzerinden açıklanacak. Hediyeler, Covid-19’la mücadele dönemi sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılacak.

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