Esenler’de dairede klima patladı

İstanbul’un Esenler ilçesinde 10 katlı binanın altıncı katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Dairede kimse yoktu.

Fotoğraf: DHA

Dün öğle saatlerinde Havaalanı Mahallesi’nde bulunan 10 katlı binanın altıncı katındaki dairedeki klimada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada karşı binada bulunan bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayda girdi. Bir süre sonra klima bomba gibi patladı.

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Patlama anı kamaraya saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri mahalleye yönlendirildi. Ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İçerde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.