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Yaramazlara biraz batar!

Esenler belediye başkanından gazeteciye ‘Pontus’ sansürü

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü, gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘Pontus’ konulu tweetine mahkemeden engelleme kararı aldırdı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun da bir tweeti engellendi.

Göksu katıldığı bir iftar programında CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na Trabzonlu olmasından yola çıkarak ‘Pontus’ imasında bulunmuştu.

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Saymaz’ın takipçilerinden biri kaldırılan tweetin ekran görüntüsünü paylaştı.

Saymaz, “Benim tweetimi kaldırmam, Göksu’nun gafını ortadan kaldırmaz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ‘Pontus’ tartışmasına katılmış, Trabzon’da kendisine ‘Akıllı ol’ diyen vatandaşı ‘Pontusçu’ olmakla itham etmişti.

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