Esenboğa Havalimanı’nda, antijen testine başlandı: Sonuç yarım saatte bildirilecek

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışından gelen ve giden yolculara Covid-19 testi yapılması için kurulan merkezde, antijen testlerine de başlandı. Sonuçlar yarım saat içinde bildirilecek.

Fotoğraflar: AA

Virüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında Esenboğa Havalimanı’nda kullanıma hazır hale getirilen dış hatlar terminalindeki test merkezinde PCR testi yaptıran yolcular, bugünden itibaren antijen testi de yaptırabilecek.

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Yolculardan alınan sürüntüler, laboratuvarda işlendikten sonra sonuçlar hızlı bir şekilde elde edilecek. Türkçe ve İngilizce hazırlanacak sonuçlar, WhatsApp ve e-mail aracılığıyla yolculara iletilecek.



Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi Genel Müdürü Salih Durbaba, antijen testi sonuçlarını 30 dakikada yolculara bildireceklerini söyledi.

Durbaba şunları söyledi: “Bugün itibarıyla Esenboğa Havalimanı işletmemizde antijen testi yapılmaya başlandı. PCR testinin sonuçlarını ise şu anda laboratuvarımız burada olmadığı için 4-5 saat içerisinde sonuçları alıyoruz ama laboratuvarımızı buraya taşıdığımızda ortalama bir saat içerisinde sonucu vereceğiz.”

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tarifeye göre antijen testlerinin ücreti 175 lira, PCR testinin ücreti ise 250 lira.