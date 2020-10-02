Eşcinsel takım arkadaşlarına homofobik sözlü saldırı yapılınca 3-1 galipken yeşil sahayı terk ettiler

ABD’de, futbol takımı San Diego Loyal, çarşamba akşamı oynanan maçta eşcinsel oyuncusuna yönelik homofobik sözlü saldırıyı protesto etmek amacıyla sahayı terk etti.

Fotoğraf: Twitter

Takımın Phoenix Rising ile oynadığı maçın ilk yarısında, 2018 yılında kamuoyuna eşsincel olduğunu açıklayan orta saha oyuncusu Collin Martin kırmızı kart gördü.

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Bu sırada kendisine eşcinsellere karşı nefret söylemi içeren sesler yükseldi.

Kırmızı kart yapılan değerlendirmenin sonunda iptal edildi ve ilk yarı sona erdi.

Fotoğraf: CNN International

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan San Diego Loyal, ikinci yarı sahaya çıktı; hakem başlama düdüğünü çalınca tüm takım oyuncuları dizlerinin üzerine eğildi ve sahayı terk etti. Ve, böyle yaparak hükmen mağlup sayılacakları için profesyonel erkek futbol liginde (USL) play offl’lara kalma şansını kaybetti.

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Sözlü saldırının karşı takımın oyuncusu Junior Flemmings tarafından yapıldığı belirtildi. Ancak, Flemmings maçtan sonra Twitter’da bunun gerçeği yansıtmadığını yazdı.

Maçtan sonra takımın oyuncuları ve Twitter hesabından sahadan çekilme kararını ortak aldıkları, durumun hakeme iletildiği belirtildi.

Kulüp yönetiminin, geçen haftaki Los Angeles Galaxy II maçında da bir oyuncularına ırkçı saldırı olduğu anımsatılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Biz kendimize, topluma, oyuncularımıza ve kulübe ve USL’e söz verdik. Irkçılık, homofobik söylemler gibi bizim oyunumuza ait olmayan şeylere karşı çıkacağız. Turnuvalarda ileri gitmemize engel olsa bile bunu yapacağız. Oyuncular, ‘Sorun değil play off’a kalmayalım. Hayatta bundan daha önemli şeyler var’ dediler.”

Phoenix Rising, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını, homofobik bir tavrı kabullenmeyeceklerini ve cezalandıracaklarını açıkladı.