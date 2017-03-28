Eşcinsel Ranger, Ruslara ‘ağır geldi’

Vizyona geçen hafta giren Power Rangers filminde LGBTİ bir karaktere yer verilmesi Rusya’yı kızdırdı. Eşcinsellik karşıtı politikalarıyla bilinen Rusya, filme en yüksek yaş sınırı olarak bilinen 18+ koşulu getirdi.

Rus politikacı Vitali Milonov filmi ağır bir dille eleştirmişti. Filmin ‘gay propagandasını hayatımızın merkezine yerleştirmeye çalışan faşist bir ideolojinin ürünü’ olduğunu öne süren Milonov’un çıkışı sonucu filmin dağıtıcısından yasak haberi geldi.

Power Rangers’ı Rusya’da dağıtan WDSSPR şirketi, sinemalara gönderdiği yazıyla filmin 18 yaşından küçüklere gösterilmeyeceğini duyurdu.

Filmde Becky G.’nin canlandırdığı ‘Sarı Ranger’ karakteri lezbiyen.