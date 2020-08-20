Eşcinsel penguen çift yumurta evlat edinerek ebeveyn oldu

Eşcinsel penguen çifti evlat edindiği yumurtadan çıkan yavrunun ebeveyni oldu.

Fotoğraflar: oceanografic.org

İspanya’nın Valencia şehrindeki akvaryumda yaşan Electra ve Viola isimli dişi penguenler başka bir çift penguenin yumurtasından yavru çıkardı.

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Akvaryumdaki bakıcılar Electra ve Viola’nın taşlardan yuva yapmak gibi üremeye hazırlanan penguen davranışları sergilediğini fark etti.

Bunun üzerine başka bir çiftten alınan yumurta Elecra ve Viola’ya evlatlık verildi. Çift kuluçkaya yatarak yumurtadan çıkardığı yavruya şimdi ebeveynlik yapıyor.

Akvaryumlarında ilk kez eşcinsel bir çift penguen ebeveyn oldu. Evlatlık olarak verilen yumurta, iki yavrusu bulunan biyolojik annesinden rahatlatmak amaçlı alınmış.